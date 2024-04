ANALÜÜS ⟩ Valitsuskoalitsioon läheneb poliitilise pankroti piirile

Koomalähedasse seisundisse on jooksnud riigirahanduse kordategemine. Koalitsioon käis eelmise aasta septembris Vihula mõisas riigirahanduse seisu arutamas ja justnagu otsustas. Nüüd räägib peaminister Kallas, et otsused tehakse hoopiski selle aasta augustis. Mis kõrvaltvaatajale näeb välja nii, et pea aasta hiljem ollakse peaaegu samas seisus kui aasta tagasi. Sest isegi kui vahepeal ikkagi on midagi tehtud, on seda vähe, ja mis tehtudki, see problemaatiline. Tagasilöögid tulevad igalt poolt.