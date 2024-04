Advokatuur: kohtute «kaadripuhastust» nõudev Martin Helme ründab õigusriiki

EKRE esimees Martin Helme kirjutas eile ühismeedias koalitsioonierakondade töötõkestamisest rääkides, et «aus, õiglane ja põhiseadusest lähtuv» kohus saadakse alles siis, kui riigikohtus on tehtud «põhjalik kaadripuhastus».

Eesti Advokatuuri esimees Imbi Jürgen sõnas aga Helmele vastuseks, et sõltumatu ja üksnes seadustest lähtuv kohus on üks põhiseadusliku korra ja õigusriigi alustalasid. «Põhiseaduse koostajad panustasid palju, kaitsmaks põhiseaduslikku korda autoritaarsete ihade eest, ning tänaseks näeme, et põhjusega.»