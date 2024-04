Eesti sõjamuuseum avab laupäeval sõjatehnika uuenenud väljapaneku

Sõjatehnika angaari uusim eksponaat on üks kaasaegse Eesti kaitsetööstuse tuntumaid saavutusi, mitmeotstarbeline mehitamata maismaasõiduk (unmanned ground vehicle – UGV) THeMIS, mille töötas välja Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja, 2013. aastal Tallinnas asutatud Milrem Robotics. Sõiduk on Milrem Roboticsi annetus ning jääb angaaris alaliselt vaatamiseks välja.

«Kuigi anname avalikkusele oma tegemistest ja UGVde müükidest tihti läbi meedia teada, on oma silmaga neid tooteid, mis lisaks Ukrainale veel 15 riigis kasutusel on, võrdlemisi keeruline näha. Seepärast on meil hea meel saladuskatet kergitada ning ühe oma UGV sõjamuuseumile huvilistele vaatamiseks anda,» ütles Milrem Roboticsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Gert Hankewitz.