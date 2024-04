Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,7 protsenti, EKREt 18,2 protsenti ja Reformierakonda 17,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 14,4 protsendiga, Keskerakond 10,8 protsendiga ning Eesti 200, keda toetab 5,2 protsenti vastanutest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 37,5 protsenti ning opositsioonierakondi 56,7 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli politoloogia kaasprofessor Martin Mölder tõdes, et erakondade toetuses valitseb pikemas plaanis stabiilsus. «Kui Isamaa toetajate profiil on varem olnud ilma püsivate käärideta erinevate vanusegruppide vahel, siis praegu on näha, et erakonna toetus on selgelt suurem üle 35-aastaste valijate seas. Viimastel kuudel on tekkinud ka selge vahe erinevate haridustasemega kodanike hulgas – toetus on mõnevõrra kõrgem kuni keskharidusega inimeste seas. Seega on reitingu kasvades erakonna toetajate profiil mõnevõrra muutunud,» rääkis Mölder.

Keskerakonna puhul on Möldri sõnul näha, et nende toetus on eestlaste hulgas jätkuvalt languses ning on selles valijagrupis praegu umbes 3,4 protsenti. Samuti on kadunud nende toetajate puhul enne väga selgelt välja paistnud vanuselised ja haridusega seotud erinevused.

«Kuigi nelja nädala keskmised toetusnumbrid püsivad väga stabiilsed, on kahe viimase nädala tulemustes mõne erakonna puhul märgata statistiliselt olulisi erinevusi. Nädalastes toetusnumbrites on Reformierakonna reiting teinud pika sammu üles ning sotsiaaldemokraatide toetus sammu alla,» ütles Mölder.

Nädalastes küsitlustulemustes on suure sammu üksteisele lähemale liikunud ka Eesti 200 ja Parempoolsed, kelle nädalane reiting mõlemal on praegu võrdselt 4,2 protsenti. «Parempoolsed on positsiooni parandamas ja ei ole välistatud, et nad ka ees ootavatel nädalatel Eesti 200-le tihedat konkurentsi valimiskünnise üle pakuvad,» lisas Mölder.