Politoloog: europarlamendi valimistel pakub põnevust EKRE siseduell

Moora selgitas, et erakondade nimekirjas on üheksa kandidaati ja neist saab europarlamenti 1–2 inimest. «Juhtkandidaadid võtavad suure osa häältest.» Ta tõi välja sotsiaaldemokraadid (SDE), kus esinumber Marina Kaljurand sai eelmistel valimistel 80 protsenti häältest ja teised kandidaadid püüdsid teda vaid toetada.

Moora arvas, et sotsidel on ka seekord hea positsioon, sest Kaljurand on jätkuvalt populaarne. «SDE nimekiri on tugev. Nemad on erakond, kes saab kaks mandaati. Sven Mikseril on hea šanss.»

Politoloog arvas, et ülejooksikutel on raske hääli saada. «Uue erakonna inimesed neid veel ei vali ja vana erakonna inimesed enam ei vali.» Moora lisas, et SDEd toetavad noored valijad, aga see võib saada nende riskikohaks – nad ei pruugi osaleda.

Julgeoleku teema võib saada määravaks

«Erakonnale toob edu see, kui on paar tugevat nime, kes teevad tulemuse,» lausus Moora.

Reformierakonna kandidaatide kohta tõi ta välja, et neil on olulisi välispoliitilisi tegijaid, samuti seda, et Luukas Kristjan Ilvesel on tekkinud oma toetajaskond.

«Valijale on tähtis julgeoleku teema ja just selles osas on Reformierakond kõige usutavam. Neil on võimalik saada kaks mandaati.»

Moora märkis, et Riho Terrase toetus on suur ja Isamaa erakonnas maadlevad teise koha pärast Urmas Reinsalu ja Jüri Ratas. «Esimene on pigem peal olnud,» sõnas ta.

EKRE duell on põnev

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) duelli nimetas politoloog põnevaks. Moora sõnul arvatakse, et europarlamendi saadik Jaak Madison on hästi hakkama saanud ja peaks jätkama. «Martin Helme poliitilise loogika järgi seda kaotust sisse võtta ei taha. Kui oled erakonna esimees ja esinumber, siis erakonna sisedünaamika mõttes võib see midagi ümber mängida. See on neil valimistel üks põnevusi.»

Politoloog lausus, et Keskerakonna esinumbrit Mihhail Kõlvartit võib saata korralik edu, sest europarlamendi valimistel osaletakse pigem Harjumaal ja Tallinnas.

«Eesti 200 mandaati on raske näha. Üllatusvõimelised on Parempoolsed, sest nad on süsteemivälised ning on suutnud kaasata eri elualade inimesi. Kuigi senised küsitlused näitavad, et sellest ei pruugi piisata. Vaja on saada 30 000 – 35 000 häält – sealt hakkab sissesaamise piir.»

Üksikkandidaatide nimekirja pidas politoloog värvikaks.

«Tanel Talve kandideeris hulk aastaid tagasi europarlamenti ja tegi hea tulemuse, aga sellest pole palju alles jäänud,» arvas Moora. Politoloog lausus, et praeguseks on europarlamendi valimistel jaotatud viis mandaati.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6.–9. juunil.