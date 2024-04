Siseminister Lauri Läänemets käis teisipäeval Kuremäe kloostris sealseid usujuhte veenmas, et nad end Moskva alluvusest lahti haagiksid. «Kuremäe kloostri juht sisuliselt mõnitas sotsist siseministrit, soovitades hoopis Eesti riigil hakata Moskva patriarhilt paluma, et see kloostri oma alluvusest lahti laseks ning teatades, et klooster ise Moskva patriarhi alluvusest ära ei tule,» märkisid Parempoolsed.