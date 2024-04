Hambaravihüvitist saab edaspidi kasutada ka proteeside jaoks

Sotsiaalministeerium edastas, et sel aastal suurendati täiskasvanute hambaravihüvitisi 60 euroni ja haavatavamal sihtrühmal ehk vanemaealistel, töötutel, lapseootel naistel ning vähenenud töövõimega inimestel 105 euroni aastas.

Kui praegu on hüvitistel erinev limiidiperiood, siis kavandatav muudatus võimaldaks järgmisel aastal kasutada hambaproteesitööde eest tasumisel lisaks 260 euro suurusele proteesihüvitisele ka 2025. kalendriaasta hambaravihüvitist 105 euro ulatuses.

«Nii saab näiteks 2027. aastal hambaproteesimise teenust vajav inimene, kes pole kasutanud ei proteesihüvitist ega hambaravihüvitist, kasutada raviarve tasumisel 260 euro suurust hambaproteesihüvitist ning lisaks sama aasta ja kahe eelneva aasta hambaravihüvitist. Kokku on tal seega võimalik kasutada hambaproteesitöödeks 575 eurot,» selgitati sotsiaalministeeriumist.

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) sõnas pressiteate vahendusel, et kuna omaosaluskoormus tervishoius on suur ja hambaproteesimine on üks kallimatest teenustest, peavad vanemaealised ja pensionärid tegema tihti raskeid valikud.