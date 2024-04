Narva Muuseumi direktor: Venemaa valimistub 9.mail taas mingiks kontserdiks jõe ääres, meie ga valmistume neile vastama

Vastates küsimusele kas töörahu on nüüd saavutatud ning nende töö saab kulgeda tavapärases rutiinis ütles Maria Smorževskihh-Smirnova, et nende töös rutiini ei olegi, sest ideid on palju millega nad edasi töötavad. Ta tõi näiteks läheneva Euroopa Päeva, 9.mai, kui Venemaa pool valmistab jõe teise kaldal taas mingiks kontserdiks ning muuseum valmistub sellele omalt poolt vastama. Aasta tagasi riputasid nad Narva kindluse idapoolsele seinale suure verise Putini näokujutise.