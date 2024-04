Ta lisas: «Kas ma saan kindla veendumusega öelda, et Venemaa ei ründa NATOt? Seda ma öelda ei saa. Venemaa juht on näidanud, et ta on valmis igasugu hulludeks käikudeks, mis ei ole ratsionaalsed. Aga praegu me seda ohtu otseselt ei näe.» Kallas iseloomustas end loomult optimistlikuna. «Kui aitame Ukrainat piisavalt ja Venemaa selle sõja kaotab, siis sõda ei arene kuskile mujale.»

Siseteemade kohta uuriti peaministrilt, kas riik ei võiks näidata eeskuju ja ministeeriumid sulgeda oma venekeelsed koduleheküljed? Kallas toonitas, et Eesti riigi keel on eesti keel ja seda tuleb osata. «Mina olen seda meelt, et riigiasutuste koduleheküljed peaksid olema eesti keeles ja oleme järk-järgult vähendamas venekeelset infohulka,» sõnas Kallas ja lisas, et keeleruum peab olema eestikeelne. Peaminister pajatas loo, kuidas tal oli vaidlus tennisetreeneriga, kes õpetas Euroopa koolis õppivat last vene keeles, öeldes, et tollel ei lähe eesti keelt vaja. «Ma olin šokeeritud. Kui me räägime nende inimestega meie keeles, siis küll nad seda kasutavad ja oskavad,» sõnas Kallas ja rõhutas, et väikene keel on alati suurte poolt ohus.