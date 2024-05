Täna täitub 20 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga.

Peaminister tõi välja, et Eesti majandus ja keskmine palk on kasvanud Euroopa Liidu liikmeks olemise ajal ligi neli korda. «Euroopa Liidu kaasabil oleme saanud teha olulisi investeeringuid oma riigi ja taristu ülesehitusse erinevates valdkondades, et meie inimestel oleks Eestis hea ja turvaline elada.»

Välisminister Margus Tsahkna tõstis esile Euroopa Liitu kuulumise julgeolekualaseid aspekte ja seda, et nüüd on Eesti kord seista EL-i avatuse eest. «Euroopa perekonda kuulumine on Eestile andnud kindluse, et me ei ole enam kunagi üksi. Täna on see olulisem kui kunagi varem, sest Venemaa jätkuv julm agressioon Ukrainas on tõestanud, et hallid alad Euroopas vaid ajendavad Venemaad jätkama imperialistliku vallutussõjaga. Seetõttu seisame vankumatult Euroopa Liidu avatud uste poliitika jätkamise eest ning jagame oma Euroopa Liiduga ühinemise kogemust teiste riikidega, kes soovivad saada osaks Euroopa Liidu perest, sealhulgas Ukraina ja Moldova ning mitmete Balkani riikidega,» sõnas Tsahkna. «Loodame peatselt Ukrainale ja teistele kandidaatidele õnne soovida Euroopa Liiduga ühinemise puhul, nii nagu täna 20 aastat tagasi, 2004. aasta 1. mail õnnitleti Eestit!»