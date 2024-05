Tallinna volikogu opositsioon esitas Pärtel-Peeter Perele umbusaldusavalduse

Kallase sõnul otsustati esitada Perele umbusaldus 23. aprillil maha sadanud lume koristamisprobleemide ja ebaõnnestunud kommunikatsiooni tõttu. «Aprillilumi ei ole midagi erakordset, Eesti kevad on heitlik ja petlik. Kahjuks ei osanud sellega arvestada vastne abilinnapea Pere, kes lasi kiirkorras lahti pädeva kaadri ning jäi seetõttu 23. aprillil lumekoristusega hätta. Magistraalid, autoteed, ühistranspordirajad, kõnniteed ja kergliiklusteed olid hooldamata ja libedad, ühistranspordi graafikus püsimisega esines probleeme ning bussid hilinesid, tõukerattateenus suleti, sest oli nii halvas olukorras tänavatel ohtlik. Oma tööülesannetes küündimatu abilinnapea Pere soovitas aga linlastel liikudes lihtsalt kannatust varuda ning leppida teadmisega, et selliseid olukordi tuleb ka tulevikus ette, kinnitades seega, et ei saa ühepäevase lume koristusega hakkama täna ega tulevikus,» sõnas Kallas. «Kui ise ei saa valitsemisega hakkama, andke teatepulk üle järgmistele, kes saavad,» rõhutas Kallas.