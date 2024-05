Euroopa Parlamendi valijate nimekiri läheb täna lukku

Tänavuste Euroopa Parlamendi valimiste eel on siin elavatel teiste ELi riikide kodanikel esimest korda võimalik esitada Eesti valijate nimekirja kandmise taotlus e-rahvastikuregistris. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas avaldas heameelt, et seda võimalust on aktiivselt kasutatud.

«Siin elavad Euroopa Liidu kodanikud on taotluste esitamisel eelistanud e-teenust – praeguse seisuga on selle kaudu esitatud 425 taotlusest 415. See näitab, et uus e-rahvastikuregistri teenus on kasutajatele mugav ja hästi tööle läinud,» ütles Pungas. Varem sai taotlusi esitada vaid posti või e-kirja teel.