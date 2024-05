Urmas Reinsalu (Isamaa) avaldas arupärimisel soovi, et Läänemets sõnastaks kapo raporti seisukoha, kas nad soovitavad valimisõigust Vene kodanikelt ära võtta või mitte. «Lugesin selle raporti läbi ja mulle tundub, et te olete avalikkusega manipuleerinud,» lisas ta.

Reinsalu küsimuse peale tunnistas Läänemets, et ka valimisõiguse allesjätmine tekitab julgeolekus ohtu. Foto: Tairo Lutter

Läänemets ütles, et kuigi kapo raportist saab välja lugeda teatud probleemi Eesti julgeolekule Vene kodanikele valimisõiguse allesjätmisel, saab täpselt sama tulemuse ka selle äravõtmisel. Ta lisas, et kapo teatel on tegemist poliitilise otsusega ja kaaluma peab eri asjaolusid, mida on raportis välja toodust rohkem.

Siseministeri sõnul on põhiseaduse autorid andnud kohaliku omavalitsuse maa-alal elavatele isikutele, sealhulgas kolmandate riikide kodanikele teadlikult õiguse hääletada omavalitsuse volikogude valimisel, kandideerida nad aga ei saa. «Kui toetuda faktidele ja teemakohastele teaduslikele uuringutele, võib järeldada, et julgeolekuohuks võib saada hoopis venekeelse elanikkonna võõrandumine Eesti kohalikus ja riigi elus kaasarääkimisest,» lausus Läänemets.

Martin Helme (EKRE) ütles, et on kaht sorti tegevusi, mis võivad toetada võõrandumist ja radikaliseerumist, ning et ühed neist võivad omada tagajärgi, mis mõjutavad Eesti ühiskonda, teised on aga lihtsalt žestid. «Narva tanki äraviimine ei muutnud midagi, küll aga vihastas inimesi, Vene kirikuga on sama lugu. Aga siis on asjad, mis Eestit olemuslikult muudavad, nagu suur massiline sisseränne idast või seesama hääleõiguse äravõtmine,» selgitas Helme.

Läänemetsa sõnul näitas kaitseministeeriumi tellitud uuring, et relvastatud vastupanu toetavate venekeelsete eestimaalaste osakaal on 2021. aastaga võrreldes kasvanud ja selle eitajaid jäänud vähemaks.

Arupärimise käigus taheti ka teada, kas Läänemetsa hinnangul on Eestis elavate Venemaa kodanike õigus kohalike omavalitsuste valimistel osaleda moraalselt aktsepteeritav, kui samas ei väljasta me neile turismiviisasid ja on keelanud Vene numbrimärgiga autod.

«Valitsuse moraalne kohustus ja põhiseaduslik ülesanne on kaitsta Eesti riiki, rahvast ja siinseid elanikke,» lausus Läänemets. Ta lisas, et välise mõju vähendamiseks on piiratud Venemaa propaganda levikut ja relvaomanike ringi ning importi Venemaalt Eestisse, ka liigutakse eestikeelse õppe suunas. «Samuti on oluline vähendada Kremli juhitava võrgustiku mõju Moskva patriarhaadi kaudu usuorganisatsioonidele,» mainis siseminister.