Rohelistel lubatakse eurovalimistele registreerida kautsjonit maksmata

Kuna riigikohtul on tekkinud kahtlus, et Euroopa Parlamendi valimise seadus ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, lubatakse valimiskomisjonil esialgse õiguskaitse korras registreerida ka need Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaadid, kelle eest kautsjonit ei tasutud.