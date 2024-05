Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus langes taas alla valimiskünnise

Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal oleva Reformierakonna ees on 8,8 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev EKRE jääb Reformierakonnast 1,1 protsendipunkti kaugusele. Üldiselt on erakondade toetusprotsendid püsinud alates aprilli algusest suhteliselt stabiilsed, märkis ühiskonnauuringute instituut.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 14,1 protsendiga, Keskerakond 11 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 4,7 protsenti. Sealjuures on Eesti 200 toetus pikemat aega püsinud valimiskünnise piiril ning viimaste tulemuste põhjal on see taas sellest piirist allpool.