Palo jaoks on poliitika nagu sõjaväes käimine. «Sa teenid mõnda aega oma riiki. Keegi ei lähe sõjaväkke eluks ajaks,» resümeerib Palo. Endine rahvastiku-, majandus- ja ettevõtlusminister tundis 2018. aastal, et riiki on piisavalt teenitud. Poliitikasse tulles lubas endale, et kui tuul puhub vastu, siis on aeg lahkuda, ja tolleks hetkeks jõudis see tunnetus talle kätte.