Kätš Eesti 200s – Taro keelas Izmailoval tuumajaama kohta küsimusi küsida

Izmailova märkis, et aastase riigikogu-kogemuse jooksul on see tema teada esimene kord, kus komisjoni juht teemast huvitatud saadiku arutelus osalemist niimoodi piirab. «Maaelukomisjonis, mille liige ma olen, on komisjonivälised saadikud sõnaõigusega osalenud mitmel korral, asja mõte on ju see, et komisjonis võetakse aeg ja arutatakse asjad läbi,» seletas ta.