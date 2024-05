Alar Karis kuulutas Venemaa varade konfiskeerimise seaduse välja

Vara võõrandamiseks ei piisa sellest, et kellegi vara on rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu külmutatud. Vastuvõetud seadust tuleb tõlgendada nii, et vara võõrandamine puudutab neid, kes on aktiivselt osalenud sõjalise agressiooni toimepanemises või sõjapidamisnormide rikkumises, osundab riigipea.

«Seaduse järgi saab võõrandada ja kahju hüvitamiseks kasutada ainult nende vara, kelle seos õigusvastase teo toimepanemise või sellele kaasaaitamisega on kindlaks tehtud ja piisavalt tõendatud,» ütles Karis.

«Teisisõnu puudutab see neid, kes on aktiivselt osalenud sõjalise agressiooni toimepanemises või sõjapidamisnormide rikkumises. Seadusega nähakse ette kohustus hüvitada oma tegevusega põhjustatud kahju,» selgitas ta.

Karise sõnul ei piisa vara konfiskeerimiseks tõigast, et see on Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu külmutatud. «Sanktsioonid ja varade külmutamine puudutavad hoopis laiemat isikute ringi kui see, kellelt võib vara konfiskeerida Eesti seaduse järgi. Seadust peab tõlgendama nii, et vara võõrandamise tingimus on isiku enda õigusvastane tegevus ja sellest johtunud kahju,» ütles Karis.

Mööndavasti tekitab varade konfiskeerimine sõjalises agressioonis osalemise tõttu õiguslikult selgitamata küsimusi, kuid parlamendil peab olema võimalik langetada poliitilisi valikuid ka niisuguses ebaselges olukorras.