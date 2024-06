«32 864 häält Euroopa Parlamendi valimistel on suur vastutuskoorem, mille eest ma olen südamest tänulik! Võrreldes 2019. aastaga tuli juurde üle 10 000 hääle, mis minu jaoks näitab, et sama aktiivselt tuleb edasi töötada ning et meie seisukohad on õiged – seda nii immigratsiooni-, rohepöörde- kui ka julgeolekuküsimustes,» sõnas Madison. «Lisaks tegi ka erakond parema tulemuse, kui 2019. aastal – toona saime 12,7 protsenti, kuid praegu 14,9 protsenti.»

«Olgu öeldud, et ka meie erakonnast on kostunud erinevaid signaale ja arvamusi seoses välispoliitikaga ning Venemaa ja Ukraina teemadel, kuid praegune tugev mandaat näitab, millist suunda me peame esindama,» lisas ta.

Samuti oli Madisonil alles varakevadel mõttes, et kas ta üldse soovibki enam minna kandideerima Euroopa Parlamendi valimistele. «Kuna vahel on olnud tunne, et lisaks välistele oponentidele tuleb närve kulutada ka sisemistele tülidele ja hõõrumistele. Paraku tegin otsuse jätkata ning eks aeg näitab, kas see oli õige või mitte nii õige. Kuid endast annan ma jätkuvalt maksimumi!»