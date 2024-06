Laaneots rääkis, et tema parlamendist tagasiastumise põhjuseid on mitu. «Minust sai riigikogulane 2014. aastal. Kümme aastat saab täis,» ütles ta. Laaneots lisas, et tal on tegemist olnud küll, aga 74-aastaselt pole kuigi mõistlik enam riigikogus jätkata. «Väsitab ära. Olen nagu vana auto – koliseb ühest kohast ja teisest kohast. Kulub ära, teiste sõnadega,» lausus Laaneots.