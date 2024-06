«Me kõik saame aru, et riik vajab rohkem laskemoona,» sõnas Tsahkna ja lisas: «Me teeme selle nimel tööd, et seda saavutada, aga on olemas mingi reaalsushetk. Loodan, et klaaritakse ära need probleemid, mis on ühe või teise inimese tahtmise taga».

Veel ütles ta, et avalikud arutelud stiilis, et «mitu mürsku Eestil veel vaja on», on kummalised. «Neid arutatakse mujal. Kaitset planeeritakse põhjalikult. Keegi ei vaidle selle üle, et rohkem tuleb panustada kaitsesse.»

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et ehkki ka sotsid leiavad, et riigikaitse arendamiseks oleks vaja teha rohkem kulutusi, tuleb aru saada, et selle jaoks on vaja raha ning see eeldaks maksutõuse.

Küsimusele, et kas valitsus ei olnud tõesti Kusti Salmi lahkumisel tema etteheidetega kursis, vastas Kallas, et kui Salm lahkumisest teatas, küsis ta põhjuseid küll. «Need kooruvad välja ka intervjuudest. Meil on seadustega paika pandud, kuidas me otsuseid teeme. Paraku poliitikud teevad otsuseid. See pole kantsleri otsus. Kui tahad poliitikas olla, siis peab valimistel kandideerima,» rõhutas peaminister.