Politsei- ja piirivalveamet teatas maikuus, et üha sagedamini väidetakse inimestele telefonikõnes, et ohus on nende säästud või lähedased inimesed. Olukorra lahendamiseks palutakse võtta välja sularaha ja viia see pakiautomaati või anda kaasosalisest kulleri kätte.

Kõige karmimatel juhtudel on pettuse ohvrid müünud oma kodu ja andnud saadud raha kurjategijatele.