Kes me oleme? Kust me tuleme? Jüri Allik: inimkonna areng väljendub kodustamises ja agressiivsuse allasurumises

Jüri Allik kasutas muu hulgas mõistet paleopsühholoogia, mis on meie taskuhäälingu teemadega otseselt seotud. Esimesel korral jõudsime maailmakuulsa antropoloogi Claude Levy-Straussi töödeni ja järeldusteni, mida ta tegi traditsionaalseid kultuure vaadeldes. Levy-Strauss püüdis rekonstrueerida mõtlemist, mida ta nimetas prikollaažiks, mis on mitte analüütiline tunnustel põhinev mõtlemine, vaid nö värviliste kildude süsteemi paigutamine. Tema panus mõtlemise uurimisele on väga suur. Me rääkisime taltsutatud mõistusest, mis kasutab mõõteriistu ja ühikuid maailma asjadest arusaamiseks, luues võimalused teaduslikuks tegevuseks ning taltsutamata mõistusest, millele piisab käepärastest, vahetu kogemusega haaratavatest nähtustest.