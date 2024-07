Möödunud nädalal kirjutas Postimees õpetajate keeleeksamite tulemustest. Selgus, et juuni alguses sooritas 395 haridustöötajat B2-taseme keeleeksami ja 388 haridustöötajat C1-taseme eksami, mis tähendab, et vajaliku keeletaseme saavutas vastavalt 90 ja 70 pedagoogi.

«Ja kui sel neljapäeval ehk siis homme tuleb valitsuse määrus, mis lubaks näiteks jätkata nendega, kellel on B1, siis see on tõesti väga mõistlik ja konkreetne pakkumine praegu, et hakkama saada ja tõesti üle minna lõpuks eestikeelsele õppele, mis on väga-väga oluline, mulle isiklikult esimene prioriteet,» lisas abilinnapea.