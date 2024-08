KESKPÄEVATUND Marek Strandberg valitsuse esimestest nädalatest: meid ootab jälle ees üks nägeluste aasta

«Nii palju, kui mina saan olukorrast aru, siis võib-olla oligi tõepoolest kiirustatud kommunikatsioon, et ta proovis kohe ministrina kaitsta oma maja, oma maja inimesi ja tulla välja selge sõnumiga, et tema valdkond on kaitse all. Tegelikult see ei näe ilus välja,» möönis Viktoria Ladõnskaja-Kubits.

«Miks see ei näe ka loogiline välja – tõepoolest alles esimene nädal ja esimese sõnumina oleks loogiline, kui valitsus ütlebki välja, et me mitte ainult ei tõsta makse, vaid ka hakkame päriselt kärpima. Näidatakse mingit eeskuju selles valdkonnas.»

Ka Ladõnskaja-Kubits tuletas meelde, et Pakosta enda erakonna esimees on inimene, kes on enim kärbetest rääkinud ja samas rõhutanud, et ta on üks neist «krokodillidest», kes on eelmise kriisi ajal kokkuhoiukohti leida aidanud. «Ja nüüd tema minister tuleb välja sellega, et palub, et just tema valdkond oleks sellest asjast prii.»

Ladõnskaja-Kubits ütles, et ajal, mil kõik ministrid saavad suurepäraselt aru, et on midagi vaja kärpida ja igaühe jaoks on see valus teema, siis üks neist on teinud juba stardi. «Ju siis poliitiliselt ülejäänud seltskond kohe hakkab kritiseerima. Seda rahandusminister kohe näitas, et mingisuguseid erandeid me ei hakka tegema.»