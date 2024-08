Põhja prefektuuri pressiesindaja edastas, et kolmapäeval väideti kõnes 62-aastasele naisele, et tema lapselaps põhjustas punase tulega teed ületades liiklusõnnetuse.

Kelm sõnas sedagi, et õnnetuses sai üks sõidukijuht raskelt vigastada ning et tema ravikulude eest tuleb nüüd tasuda.

Juhtunu uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus.

Politsei- ja piirivalveamet teatas maikuus, et ainuüksi viie kuuga oldi 135 inimeselt telefonivestluse kaudu välja petetud ligi 750 000 eurot. Viimasel ajal sagenevad aga juhtumid, kus kurjategijad käivad välja petetud raha järel lausa inimese kodus.

Politsei teatel väidetakse üha sagedamini inimestele telefonikõnes, et ohus on nende säästud või lähedased inimesed. Olukorra lahendamiseks palutakse võtta välja sularaha ja viia see pakiautomaati või anda kaasosalisest kulleri kätte.

Kõige karmimatel juhtudel on pettuse ohvrid müünud oma kodu ja andnud saadud raha kurjategijatele.