Ukraina asekaitseminister: värbamine läheb plaanipäraselt, relvastus on kitsaskoht

Uute võitlejate mobiliseerimine Ukraina armeesse on hell teema, millest palju juttu ei tehta. Äsja Balti kaitsekonverentsil Tallinnas osalenud Ukraina kaitseministri asetäitja (aseminister) Katerõna Tšernohorenko (37) lausus usutluses Postimehele, et küsimus ei puuduta niivõrd ukrainlaste kaitsetahet, kui just nendega suhtlemist.