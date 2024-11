KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi: Tallinn ei tee kulutusi selleks, et linnaelanikke paremini teenindada

Ajakirjanik Ainar Ruussaar sellega ei nõustunud, vaid kiitis trammi kui sõiduvahendit ning ütles, et trammiga peab saama ka äärelinnast kesklinna, mis Tallinnas veel võimalik ei ole. Strandberg lisas, et Tallinnas on puudu vähemalt neli trammiteed – kesklinnast suunaga Lasnamäele, Viimsisse, Haaberstisse ja Mustamäele.