Balcia püüab noori generatsioone: ettevõte siseneb esimesena Baltikumis metaversumi maailma

„ Metaversumi virtuaalse maailmaga liitumine on kindlasti ebatraditsiooniline samm kindlustusturul mitte ainult Eestis ja Baltikumis, vaid kogu Euroopas. Ülimalt populaarse Fortnite’i kogukonna osaks saades loodame jõuda laiema sihtrühmani, sealhulgas Z- ja Alfa-põlvkonna kasutajateni ning mänguliste elementide kaudu meelde tuletada kindlustuse tähtsust igapäevaelus. See on ainulaadne ja lõbus viis meie klientide, töötajate ning kõigi mänguhuviliste kaasamiseks ja harimiseks,” märkis Balcia tegevjuht Denis Nikolajev.

Metaversumisse sisenemise katsetuseks on Balcial loodud ainulaadne Fortnite’i kaart, kuid ettevõttel on tulevikuks veelgi suuremad visioonid.

„Tulevikus soovime pakkuda kindlustusteenuseid ka virtuaalses keskkonnas, näiteks virtuaalsete varade kindlustamist mängudes. Hetkel on küll sellise võimaluse teostamine piiratud, kuna puuduvad selgelt määratletud regulatsioonid, mis on hädavajalikud sellistele reguleeritud tööstusharudele nagu kindlustus,“ selgitas Balcia esindaja. Seepärast keskendub Balcia esmane kogemus metaversumis klientidele pigem mängulusti pakkumisele, kui otseselt teenuste müügile.

Fortnite on legendaarne mäng, mis saavutas ülemaailmse populaarsuse 2017. aastal ning millel on praegu 400 miljonit unikaalset kasutajat. Mängus on 6 miljonit erinevat kaarti – mitmesugused virtuaalse reaalsuse maailmad, kus mängijad saavad täita erinevaid missioone. Iga kaart on oma olemuselt ainulaadne, pakkudes erisugust ülesehitust, objekte ja eesmärke, mis mõjutavad mängu kulgu.