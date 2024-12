Ida-Virumaal juhtunud avariis sai viga kolm inimest

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Liiklus on sündmuspaigas häiritud.

Virk rõhutas, et teeolud on viimastel päevadel olnud varasemast raskemad ja juhtunud on üksjagu avariisid. «​Autojuhid ei kohanda sõiduvõtteid talvistele teeoludele vastavaks,» ütles Virk. Ta rõhutas: «Isegi, kui masinal on all korralik talverehv, tuleb kiirustamist vältida ning sõita pigem lubatust aeglasemini nii, et auto kindlalt teel püsiks.»