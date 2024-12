SAATUSEAASTA 1944 Saatuseaasta valikud

Mis meist saab – on kõikide eestlaste küsimus. Kas võime kord vabadena pöörduda kodumaale tagasi või tuleb jäädagi võõrsile. Poliitiline taevas on ikka veel liiga ähmaselt segane selleks, et sealt midagi kindlat ennustada. (Gustav Ränk, 11. detsember 1944, Stolp Ekeby laager Rootsis)

1944. aasta lõpuks oli suur sõda Eestimaa pinnal lõppenud, viimse maalapina olid punaarmeelased vahetult jõulude eel sakslaste lahkumise järel jõudnud ka Ruhnu. Euroopa veel ootas oma lahendust, kuid tagantjärgi tarkusena saab öelda, et meie jaoks oli liisk juba langenud: ees ootas aastakümnete pikkune eksperiment, mille käigus Vene impeerium püüdis meid kommunismi kõlavate loosungite all endasse sulatada.

Mis olid meie inimeste valikud? Kümned tuhanded kaasmaalased püüdsid surmaohte trotsides saabuva punaarmee ees kodumaalt lahkuda. Ise sündmuste keskel olles on võrratult raskem aduda suurt pilti, milliste maailmaajalooliste sündmuste keerisesse ollakse sattutud. Sellegipoolest oli toonases Eesti ühiskonnas järjest selgem arusaam, et lõppev aasta määrab meie saatuse pikemaks ajaks, ilma et me riigi või ühiskonnana selles ise oluliselt kaasa rääkida saaks. Oli küll veel lootusi, mida ergutasid tagant aeg-ajalt levivad kuulujutud, kuid paraku jäi see kõik valge laeva uneluseks.