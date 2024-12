AJALUGU Merkelit vaenanud Helmut Kohli lesk üritas teda matustel asendada Orbániga

Kohl suri 2017. aasta 16. juunil. Nagu mäletab europarlamendis ajaloolanõunikuna töötav Étienne Deschamps, tekkis Brüsselis juba paar tundi pärast tema surmateadet Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel arusaam, et legendaarse liidukantsleri mälestuse austamiseks tuleks midagi teha. Ta oli läbi ajaloo üks kolmest Euroopa Aukodaniku tiitli saanud inimesest Jean Monnet' ja Jacques Delors'i kõrval.

«Leiti, et midagi Brüsselis teha oleks keerukas, sest Kohli surnukeha on Saksamaal, aga samas mitte kaugel Prantsuse piirist,» meenutab Deschamps. Et europarlamendil leidusid Saksa-Prantsuse piiril nii suur saal kui inimesi, langes nende kätte juhtroll Kohli mälestustseremoonia korraldamisel.