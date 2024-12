AJALUGU. Euroopa Nõukogu nõrgestada üritanud britid tegid kogemata Strasbourgist maailmalinna

«Ametlik versioon on, et see oli Saksa-Prantsuse lepituse ja sõja lõpu märk. Tegelikult taheti nõrka organisatsiooni, mistap selle peakorter pandi mitte pealinna, vaid väiksesse linna, kus on tilluke lennujaam ja kuhu on väga keeruline pääseda nii Londonist kui ka Põhja- ja Lõuna-Euroopast,» nendib Deschamps ning soovitab ette kujutada, et kui praegugi on paljudest ELi punktidest Strasbourgi saamine keerukas, siis kui palju raskem oli see aastal 1949.