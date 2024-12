AJALUGU Õnnelik õnnetus Strasbourgis paljastas katastroofiohu Brüsselis

Oli suur õnn, et katastroof juhtus ajal, kui kogu parlament eemal suvepuhkusel oli. Juhtunuks see plenaaristungi ajal, jäänuks kümnetonnise laejupi alla kümnete saadikute töökohad.

Et varing möödus ohvriteta, puhkes vaid teoreetiline arutelu selle üle, mis saanuks, kui see juhtunuks täiskogu ajal. Skandaal tekkis aga sellest, et kuidas on võimalik, et nii uue hoone katus võib ootamatult ilma igasuguse põhjuseta sisse variseda.