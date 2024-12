Pensionärid: Lengi raadiosaate lõpetamine on surveavaldus eakatele

EPÜL-i juhatuse esimees Andres Ergma tähendas, et pensionärid on nördinud Heimar Lengi raadiosaate kadumise pärast

ERRi pressiesindaja Pille-Mai Helemäe selgitas Postimehele , et kõik peavad raha kokku hoidma ja seega on ka «Kuldrandevuu» sulgemise põhjuseks kärped. Küsimusele, miks otsustati säästa saate pealt, mille kulud on väga väikesed ja mis samas vanemaealistele väga korda läheb, vastas ta: «Meie programmides jagub jätkuvalt kuulamist kõigile inimestele,» ütles Helemäe.

«Kuldrandevuu» saatejuht Lenk ütles Postimehele, et teadis selle lõpetamisest juba oktoobris. «Teenistus oli selle töö eest väga väike, oleksin võinud jätkata ka ilma selleta. Ma tahtsin pakkuda inimestele muusikat, mida nad on kunagi varem kuulanud. Mul oli hulk palasid, mida Eesti Raadios polnud kümnete aastate kaupa lahti võetud. Lindid olid puutumatuna karpides, sest neid enam ei teata ega tunta,» rääkis ta.

Lenk tunnistas, et saadet on juba varemgi tahetud kinni panna. «On toodud erinevaid ettekäändeid, aga jääb mulje, et juhtkonnale ei meeldinud sisu. Tasub tähele panna, et see saade ei maksa ERRile peaaegu mitte midagi. Teen kõik oma kodustuudios algusest lõpuni valmis ja saadan siis raadiomajja. Sain ka väikest honorari, aga olen öelnud, et võin ka ilma selleta teha.»