Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Skepast&Puhkim OÜ ja Aide Kaar kaebasid pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid, esitab faktivigu ja tekitab Aide Kaarele põhjendamatult olulist maine- ja varalist kahju, kuna ta ei ole artikli fookuses oleva tööga seotud.

Kaebajad pole rahul, et artikli põhifookuseks olev teema, lisatud fotod ja isegi teise konsultatsiooniettevõtte logo räägivad Nursipalu harjutusvälja keskkonnamõjude hindamise teisest etapist, mille viis läbi konsultatsiooniettevõte Hendrikson DGE, kuid artiklis on aga kritiseeritud eksperdiks toodud Aide Kaar, kes ei ole Hendrikson DGE, vaid Skepast&Puhkim OÜ keskkonnaekspert.

Kaebajad leiavad, et loo pealkirjad ja tsitaadid on kallutatud ja jätavad eksliku mulje justkui oleks Kaar keskkonnamõjude hinnangu vigades süüdi.

Postimees vastas pressinõukogule, et artiklis on kirjas, et Natura hindamise protsessi II etapp tugineb Natura hindamise protsessi I etapis (keskkonnaülevaade ja eelhindamine) järeldatule ning I etapis oli juhtivaks eksperdiks Aide Kaar ja seega ei olnud tema nime mainimine lisaloos põhjendamatu.