KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi: Arnold Rüütli teaduslik-ajalooline biograafia ilmub 10 aasta pärast

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi tähendas, et ​2025 on noor ja võimatu on öelda, milline on aasta nägu, aga teatud märgid on olemas.

Möödunud aasta lõpus pidas Soome lahel Soome piirivalve kinni​ Cooki saartel registreeritud Vene varilaevastiku laeva Eagle S. Naftatankerit kahtlustatakse Soome-Eesti elektriühenduse Estlink 2 lõhkumises.

Hõbemägi märkis, et see on määrava tähtsusega sündmus.

«Mõne arvates on see liigne eskalatsioon. Mõne arvates tegu, mida oleks pidanud juba ammu tegema. Kuidas see asi lahenema hakkab, saame teada, kui jälgime tähelepanelikult seda, mis Soomes toimub,» ütles Hõbemägi.

Mehed olid ühte meelt, et soomlased tegutsesid kindlalt, kiiresti, sisukalt ja rahulikult. «Suurepäraselt ja resoluutselt,» hindas Ruussaar. «Julgelt,» lisas Strandberg.

Ruussaar rääkis, et Kuku raadiole antud intervjuus kinnitas politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, et kui kaabel oleks lõhutud Eesti territoriaalvetes, siis oleksime ka meie valmis kasutama sarnaseid meetodeid.

«Eesti politsei eriüksus K-komando on õppinud töötama lennukites ja laevades ning nemad on valmis saatma sinna eriüksuse,» arutles ta.

Ruussaar rõhutas: «Karmilt tegutsemine peab muutuma NATO sisemerel, milleks on Läänemeri ja Soome laht, normiks.»

Ajakirjanik nimetas suurima probleemina, et varilaevastik on väga suur. «Neid varilaevastiku aluseid on USA andmetel kogu maailmas umbes 1500. Varilaevastik koosneb põhimõtteliselt alustest, mille omanikke ja nende seoseid on väga raske kindlaks teha.»