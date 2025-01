Kolmapäevases Postimehes oli suur ülevaade Eesti ettevõtte Hansa Shippingu poolt prahitavatest laevadest, millest lõviosa käib pidevalt Iirimaal asuvas tehases, mille tegelikuks kasusaajaks on Venemaa strateegiline ettevõtte Rusal. Rusali omanike seas on muu hulgas näiteks diktaator Putinile lähedased oligarhid Oleg Deripaska ja Viktor Vekselberg.



Ehkki Deripaska ja Vekselberg on sõja toetamise tõttu sanktsioneeritud, saab Rusal oma tütarettevõtetega Euroopas vabalt edasi tegutseda, sest sanktsioonid nendeni ei ulatu. Nõnda ei riku nendega kaudselt koostööd tehes ühtki seadust ka Eesti ettevõtjad.