KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi tuulikutest: kui inimestel on mure, siis riik peab nad ära kuulama

«Eesti energeetika arenguplaan, mis on saanud palju kriitikat, sai pühapäeval punkti, kui erakondade juhid istusid koos veebi vahendusel ja arutasid Eesti energeetika tulevikku. Pärast seda ütlesid mitmed ministrid, aga eriti just Jürgen Ligi, et niimoodi neid asju küll ei aeta ,» juhatas Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi teema sisse.

Ainar Ruussaar tõdes, et see oli tõesti huvitav nähtus. «Mind kõige rohkem üllatas, et nad panid sendi pealt paika, milline on elektri hind kümne aasta pärast,» sõnas Ruussaar, kes pöördus, siis Peeter Koppeli poole ja küsis: «Kuidas on see võimalik?»