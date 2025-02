KUKU Kas Kuremäe klooster tuleb Venemaale kolida?

Evestus selgitas, et eelmainitud avalik kiri oli tingitud teadmatusest, kuivõrd riigikogusse on jõudmas seadus, millega võidakse kirik või klooster sundlõpetada. «Kui me räägime kloostri positsioonist, siis kloostrile on riigiga läbirääkimiste katkemine tekitanud segadust ja hirmu. Nad ootaksid riigi poolt selgust,» põhjendas Evestus ja tõstatas küsimuse, mis poole aasta pärast kloostrist siis saab? «Kas nad peavad kloostrist ära minema, minema Venemaale või otsima muu tegevuse Eestis?»

Kirjas tehti juttu ka põhiseaduse ohustamisest. Knjazevi sõnul on omaette oht see, kui inimene ei saa vabalt mõelda või uskuda. Samuti lisas Evestus, et hetkel üritatakse nunnadele meelsuskontrolli teha. «Me justkui üritame preventiivselt seda saabuvat ohtu eos vältida,» viitas ta julgeolekuohu argumendile. «Need on sügavad küsimused, mis viivad selle juurde, et kui kindel võib igaüks olla oma põhiõiguste kehtimisel Eesti Vabariigis.»

Saatejuht uuris seejärel, et kas Moskva kirikupea üleskutse sõjale juba iseenesest ei ohusta meie põhiseadust, iseseisvust ja julgeolekut. «Meie klient ehk klooster antud juhul ei ole neid seisukohti levitanud. Need on hukkamõistetavad seisukohad ja täna me selle üle vaidlust ei pea,» märkis selle peale Evestus.

Läänemets: tegu on Eesti julgeolekut ohustava olukorraga

Evestuselt ja Knjazevilt saabunud kirja kommenteeris Kuku hommikuraadios ka siseminister Lauri Läänemets ise, kes sõnas, et tegu on Eesti julgeolekut ohustava olukorraga. «Me oleme näinud, mis on juhtunud Ukrainas - kirikut on kasutatud sõja õigustamiseks ja ettevalmistamiseks,» tõi ta näite.

Läänemetsa jutu järgi ei taheta seadusemuudatusega muud, kui et klooster otsustaks Kremlist lahti ütlemise ise ning kui seda ei tehta, peabki riik sekkuma. «Teiseks, ma meenutan, et enne teist maailmasõda, enne okupatsiooni oli see klooster apostliku-õigeusu kiriku all. Nad ise on selle otsuse korra juba teinud ning toona viis Nõukogude okupatsioon nad vägivaldselt Moskva patriarhaadi alla. Selles mõttes oleks aus tunnistada, kuidas ajalooliselt on,» rääkis minister.