Tegijad, kelle hinges jätkub tuld ja kirge

Paljud ajakirjanikud ei taha liiga sageli arvamuslugusid kirjutada. Mõni on lihtsalt tagasihoidlik töömesilane, kellele ei meeldi oma seisukohti jagada. Samas on arvamusartiklid reeglina tabavad ja nüansirohked. Kuidas kirjutada 11 kuust ajateenistuses? Aleksander-Mark on saanud hakkama väga huvitava ja detailirohke tekstiga, julgedes nii kiita kui ka kritiseerida, samuti muuta end korraks haavatavaks. Žanriliselt asub lugu reportaaži ja arvamusloo vahel, kuid kuna see on kirja pandud väga isiklikult, on tegu pigem erilise arvamuslooga. Meil on hea meel, et Aleksander-Mark on pärast Eesti rahva kaitsmiseks vajalike oskuste omandamist tagasi meie toimetuses ning uus loomepuhang annab talle tuult tiibadesse. ­Sergei Metlev ​​

​​Aasta veebilahendus

​Digiajakirjad (Heidi Ruul, Maarja-Liis Orgmets, Madis Kartau, ​Christin Liis Krass, Kristina Herodes​, Meelis Roll, ​Kristo Kiisk ja Sander Ilvest)

Digiajakirjade toel lahtisest uksest sisse

Madis Kartau, ​Christin Liis Krass, Maarja-Liis Orgmets, Meelis Roll ja ​Kristo Kiisk Foto: Martin Pedaja

Digiajakirjade idee on lihtne: pakendada huvitav ja väärt sisu veebis meeldejäävasse vormi, nii et lugeja tunneks, et ta saab midagi erilist. Umbes aasta eest avalikkuse ette jõudnud digiajakirjade komplekt saab sellega suurepäraselt hakkama. Erilise tunde tekitamine on arvatust enamasti töömahukam ja keerulisem, eriti kui ei soovi kulutada sellele sadu ja sadu arendustunde. Selliste projektide puhul on oluline, et disainerite ja arendajate vastas istuks sisumees(nais)kond, kes on tulemusest kirglikult huvitatud. Õnneks kõik klappis ja tulemuseks on Tõnissoni digilahenduse preemia. Digiajakirjade pluss on, et nad on ühtviisi mõjusad nii suures arvutis kui ka mobiilis. Ajakirja taskusse polnud Eestis veel pandudki. ­Aarne Seppel​​