KESKPÄEVATUND Marek Strandberg: rada, mida Pakosta tänasel päeval sisse astub, on üsna õõvastav

«Ma saan aru, et see äriplaan ongi selline, et tulevad libedakeelsed juristid ja muud tegelased ja ütlevad: «Kuulge, see oleks ju väga tore, et eesti keel ja meie platvorm». See inimene peab ikka päris loll olema, kui ta ei saa aru, mis sellega kaasas käib: kohapealse meedia, uudiste lahjendamine. Ma ei usu, et see on eesmärk, aga see rumalus, mis sealt välja paistab, on hirmu tekitav,» ütles Strandberg.