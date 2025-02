Igal aastal on värsket leina: lapse kaotanutele korraldatakse mälestusteenistus

Laupäeval, 15. veebruaril kell 16 toimub Oleviste kirikus juba kümnendat korda mälestusteenistus «Hingesillad». Ehkki teenistus langeb rahvusvahelisele vähihaigete laste päevale, mälestatakse kõiki lahkunud lapsi sõltumata surma põhjusest, ajast ning lapse vanusest.

«Vähilapsed ja nende vanemad tutvuvad tihti haiglas. Kui laps aga sureb õnnetuse, muu haiguse või enesetapu tõttu, siis võimalused vanematel omavahel kohtuda on tegelikult olematud. «Hingesillad» ühendabki kõiki vanemaid,» selgitas teenistuse korraldaja Liivi Laos, kes avastas pärast oma poja surma, et leinas lootuse leidmiseks oleks selline teenistus väga vajalik.

«Lapse kaotuse järel on suur tühjus. Väga oluline on peres säilitada traditsioone, kuid vahel on vaja ka väljastpoolt jõudu ja mõtteid. See teenistus ongi üks traditsioonidest ja jõu allikatest, mis peredel on.»

Soovi korral oma last nimeliselt mälestada, palutakse kirjutada info@hingesillad.ee. Teenistusele on oodatud eelkõige lapse kaotanud vanemad ja pered, aga ka kõik teised, kellel lähedase lahkumise valuga elada tuleb.

«Hingesilla» mälestusteenistusel osaleb igal aastal sadu inimesi, aga leidub ka neid, kes on jõudnud äratundmisele, et neile pole teenistust enam vaja. Ehkki aastast aastasse tulevad kohale suuresti samad vanemad, õed-vennad ja vanavanemad, on Laose sõnul alati ka värsket leina. Näiteks eelmisel aastal mälestati nimeliselt 32 uut last.

«Teenistuse üheks osaks ongi laste nimeline mälestamine, mis annab tunde, et su laps on ikka veel sinuga ja on tõstetud kuidagi kõrgemale. See on väga soe ja vajalik tunne,» teab ta. Lisaks nimelisele mälestamisele peab vaimuliku mõtiskluse Oleviste koguduse pastor Teet Uuemõis ja toetavat muusikat pakub Maria Listra ning Ekklesia ülistuskoor. ​