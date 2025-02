KUKU Luurejuht: Vene eliidi seas on rahulolematust

Vene eliidi seas pole just kõik tänase olukorra üle õnnelikud, kuid selline vastumeelsus hoitakse repressiivaparaadi abil kontrolli all, kirjeldas välisluureameti juht. «Olukord hakkab muutuma siis, kui inimesed, kellel on juurdepääs rahale ja relvadele ja informatsioonile otsustavad, et võib-olla on ilma Putinita parem edasi minna kui koos temaga,» rääkis Rosin, lisades, et juhul, kui Venemaal mingi muutus tulema peaks, juhtub kõik väga kiiresti üleöö ning meile üllatusena.