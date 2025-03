«Kogu aeg on jutt, et kärbime õhemaks, aga siis, kui on mingi probleem, nõutakse, et on vaja suurendada järelevalvet ja füüsilist kontrolli,» märkis Vakra. «Usun jätkuvalt, et nõrk keskkonnaamet on ettevõtja õudusunenägu. Kui hakkavad venima menetlusajad ettevõtluse loastamises, olgu need kompleks- või veeload, on see väga selge väljakutse meie tööstusele, ettevõtjatele, sest väga suur osa nõuetest tulenevad Euroopa Liidu direktiividest.» Kui loaandjaid võetakse vähemaks, hakkavad Vakra sõnul loatähtajad pikenema. «Neli-viis aastat tagasi oli väga suur probleem,» rääkis ta. «Kohtusime siis ettevõtjatega, kes ütlesid, et pigem tõstke lubade hindasid, et aeg on kriitilisem kui need tuhanded eurod.»