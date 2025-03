Pensionit ei ole tühistatud

Heldna sõnul vormistas ta endale välja teenitud aastate pensioni aastal 2022. Esmalt küsis ta politsei- ja piirivalveameti personaliosakonnalt, kas staaž on täis, seejärel edastas vastava taotluse ka sotsiaalkindlustusametile. «Ega ma aastani 2023 poleks osanud arvata, et kellegi inimese hinnangul võib see olla suisa kuritegu.»

Süüdistuses heideti talle aga ette staažiga nihverdamist ning et ta leppis Vaheriga kokku, et ta vormistatakse näiliselt PPA teenistusse ning roteeritakse tagasi senisele ametikohale kaitseväe luurekeskuses. Heldna kommenteeris, et keegi pole samas vaidlustanud tema politseiteenistusse naasmist ega tühistanud talle määratud pensionit.