Postimees kirjutas teisipäeval, et haridus- ja teadusministeeriumi värske määruse eelnõu järgi nihkub alates uuest õppeaastast koolipäeva algus seniselt kella kaheksalt kella üheksale – mõnel juhul isegi hilisemale ajale. Põhjendusena on välja toodud, et koolipäeva hilisem algus võib parandada õpilaste vaimset tervist, käitumist ja õpitulemusi.