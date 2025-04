KUKU Kersna ajanappusest: kas lapsi on ikka vaja autoga kooli ette viia?

«See on suurepärane uudis. Seda on aastaid ette valmistatud. Väga paljud teadlased on seda soovitanud,» oli Kersna optimistlik.

«Me peame ikkagi mõtlema, kas lapsevanematel on vaja viia lapsi hommikuti autoga ukse ette?» arutles Kersna. «Tegelikult peaks elukeskkond olema korraldatud nii, et kool on kodule võimalikult lähedal, et laps saaks käia ühistranspordi või rattaga koolis,» on endine minister seisukohal.

Koolides on tema sõnul suurim väljakutse see, et päeva venimise vältimiseks ongi vaja koolipäeva struktuur ümber vaadata: olgu siis näiteks mitte vaid 45-minutilised, vaid pikemadki koolitunnid. «Seda on paljud Eesti koolid praegu juba teinud, kelle päev algabki kell üheksa. See kõik on võimalik ja see kõik on õppimissõbralik,» rääkis Kersna, lisades, et sedagi toetab teadus.