Kuidas tegutsevad Wolt ja Bolt, kui nende kuller ülevaatuseta autoga toitu veab?

Väidetavalt kullerina töötava autojuhi Ford Fiestal puudub transpordiameti andmetel tehnoülevaatus eelmise aasta 23. detsembrist saadik. Vigadeks on kulunud seisupidur, roostes kere ja normipiiri ületav saaste, kuid selle juht pole neid vigu mitme kuu jooksul korda teinud ning sõitvat ikka kulleritööd tegema, seisab tartlase postituses.

Politseist märkis Tartu jaoskonna liiklussüütegu grupijuht Aare Sulg, et mureliku helistaja info on neil fikseeritud. Vähe sellest – juhti on tehnoülevaatuseta autoga sõitmise eest kiirmenetluse korras juba karistatud.