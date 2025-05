KUKU Laaneti sõnul tegi prokuratuur talle meelega ära

«Kui nüüd nalja visata, siis selline tunne on, et ma olen õigete inimeste seas tagasi. Kui poliitikut võetakse alati kui teatud mõttes jutumärkides, mitte päris tavapärase inimesena, siis tavainimeste hulgas tagasi on tore olla,» kommenteeris Laanet vahetult pärast saadikupuutumatusest ilmajäämist.

Laanet on jätkuvalt seisukohal, et kriminaalasja algatamine on ajendatud tema küsimustest prokuratuuri suunal. Samuti usub ta, et menetlusi algatatakse olukorrast ja isikust tulenevalt.